وزير الري: نحتاج إلى خفض استهلاكنا اليومي من المياه بنسبة 40%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:



قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن هدف حملة "على القد "التي أطلقتها الوزارة اليوم الخميس التوعية وليس التخويف من ندرة المياه.



وأضاف "سويلم"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته الوزارة اليوم على هامش أسبوع القاهرة للمياه، أن حملة "على القد" تهدف لترشيد استخدام المياه وحسن استغلالها بما يلبي المتطلبات المعيشية، مشيرًا إلى أنها معنية بكل أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم.



وأشار وزير الري، إلى أن موارد مصر المائية تصل لـ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه النيل، موضحًا أنها حصة ثابتة ولن تتغير لكن الأمر يتطلب حسن ترشيد حتى تتواكب مع الزيادة السكانية.



وتابع "سويلم": محتاجين نخفض استهلاكنا اليومي من المياه بنسبة تتراوح بين 30% و40% حتى نستطع المحافظة على الموارد المتاحة.



وتطرق وزير الري، للحديث عن استخدامات المياه داخل مصر، وقال إن الزراعة تستهلك ما يقرب من 70% من المياه العذبة ومياه الشرب 20%، والـ 10% للصناعة.