"عضوة بالشيوخ" تطالب بتخصيص زيارات مجانية لطلاب التعليم الأساسي للمتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بتخصيص زيارات مجانية لطلاب التعليم الأساسي للمتحف المصري الكبير، وذلك ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمتحف قبل الافتتاح الرسمي العالمي.

جاء طلبها موجهًا إلى وزراء التربية والتعليم، السياحة والآثار، والثقافة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الآثار المصرية وترسيخ حب الحضارة المصرية في نفوس الأجيال الصاعدة.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أهمية توفير تلك الزيارات المجانية للمتحف المصري الكبير، الذي سيُعد من أكبر المتاحف العالمية، حيث يحتوي على قطع أثرية تمتد إلى عصور مختلفة مثل عصر ما قبل الأسرات، الدولة القديمة، الوسطى، الحديثة، والعصور اليونانية والرومانية.

وفي تصريحات صحفية، أكدت "عفيفي" أن المتحف يضم حوالي 24 ألف قطعة أثرية ستُعرض في 12 قاعة، باستخدام تقنيات حديثة تزيد من جاذبية المكان وسحره.

كما شددت على ضرورة توفير مرشدين سياحيين لتعريف الطلاب بأهمية الآثار وكيفية نقلها إلى المتحف المصري الكبير، وعملية ترميمها، مؤكدة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية لتقديم مشروع أثري وثقافي عالمي يعكس حضارة مصر العريقة.

يُذكر أن المتحف المصري الكبير تم وضع حجر أساسه في عام 2002، ويقع في موقع مميز بالقرب من أهرامات الجيزة، حيث يشغل مساحة 300 ألف متر مربع، ويستهدف استقبال نحو 4 آلاف زائر يوميًا.