الداخلية تكشف تفاصيل حادث سقوط "أتوبيس" شبرا في ترعة الشرقاوية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل الحادث المتداول في أحد المواقع الإخبارية حول انقلاب أتوبيس بالركاب اليوم في ترعة الشرقاوية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبينت التحريات أن الحادث كان يتعلق بسيارة "ميني باص" ملك مكتب خاص للرحلات. السيارة كانت متوقفة بدون سائق وخالية من الركاب على حافة الترعة أمام إحدى الورش، حيث كانت تخضع لأعمال صيانة.

وأثناء توقف السيارة، انزلقت إلى داخل مياه الترعة نتيجة عدم إحكام السائق للفرامل اليدوية قبل مغادرته. وقد أيد السائق ما جاء في الفحص. تم انتشال السيارة من المياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.