التصالح الثالث.. قرار جديد بشأن شيكات "إسلام البحيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل

قضت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، بانقضاء الدعوى القضائية بالتصالح، في اتهام "إسلام البحيري" بإصدار شيك بدون رصيد.

وكان البحيري قد أجرى معارضة على 4 أحكام قضائية جميعها تتعلق بشيكات بدون رصيد؛ القضية الأولى بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، والثانية شيك بقيمة 600 ألف جنيه، والقضية الثالثة والرابعة كان قيمة الشيك في كل منهما 34 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على إسلام البحيري لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد، وأمرت نيابة أول أكتوبر بإخلاء سبيله بعد تقدمه بالمعارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وكانت سيدة أعمال أجنبية قد اتهمت إسلام البحيري بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ 300 ألف درهم إماراتي بعدما أوهمها باستثمار أموالها في البورصة.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة أعمال أجنبية تتهم فيه إسلام البحيري بالتسبب في ضرر لها بسبب استيلائه على مبلغ مالي قيمته 300 ألف درهم إماراتي بعدما أقنعها باستثمار أموالها في البورصة لتحقيق أرباح ضخمة.

وأضافت المبلغة أنها حولت للمشكو في حقه المبلغ المطلوب منذ عامين، وعندما طلبت ضمانًا لأموالها، حرر لها شيكًا بقيمة مليون و45 ألف جنيه. إلا أنه طوال العامين لم يقدم لها أي أرباح أو يعيد إليها أصل المال.

وقالت سيدة الأعمال إنها حاولت استرداد أموالها من خلال صرف الشيك، وعندما توجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه، ما دفعها لتحرير محضر ضده واتهمته بالنصب عليها.