ضرب وصعق بالكهرباء.. فيديو يكشف اعتداء شرطيين على رجل "أصم" بأريزونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:



انتشرت خلال الساعات الماضية، لقطات من كاميرا كانت مثبتة على جسدي ضابطي شرطة في مدينة فينيكس، أريزونا، حيث أظهرت الفيديو لحظات صادمة لرجل أصم يدعى تايرون ماك ألبين، 34 عامًا، وهو يتعرض للضرب والصعق بالكهرباء من قِبل الضابطين. يظهر ماك ألبين وهو مستلقٍ على الأرض بينما يصرخ الضابطان ويوجهان له الأوامر، حيث قام أحد الضباط بلكمه بينما استخدم الآخر مسدس الصعق الكهربائي عليه.

الواقعة بدأت عندما كان الضابطان يستجيبان لاستدعاء في محطة وقود "سيركل كيه"، حيث زعم شخص آخر أن ماك ألبين اشتبك معه وسرق هاتفه بعد شجار وقع خارج المتجر.

وقد أشار أحد الضباط إلى أن ماك ألبين اتخذ "وضعية قتالية" وحاول الفرار من اللكمات، بينما لم يمتثل للأوامر.

لاحقًا، أسقطت النيابة في مقاطعة ماريكوبا تهمة السرقة الموجهة لماك ألبين بعد أن تبين أنه لا يوجد دليل على وقوع الشجار المزعوم في محطة الوقود.