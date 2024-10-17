للنطق بالحكم.. تأجيل استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة الجنايات المستأنفة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الخميس، تأجيل استئناف طبيب روض الفرج المتهم بممارسة الرذيلة مع 99 سيدة، على حكم إعدامه، لجلسة 14 نوفمبر للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي، وتامر عبدالسلام، وسامح حسين أبوكنه، وأمانة سر مصطفى شوقي، ومحمد عبدالغني.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات بعد حملهن سفاحًا، وذلك مقابل ممارسة العلاقات المحرمة معهن. كما كان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، ويجبرهن على توقيع إيصالات أمانة كضمان حتى لا تتهرب السيدة منه.

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها مقابل إجراء عملية الإجهاض حتى لا يفتضح أمرها أمام أسرتها، إلا أنها حررت محضرًا في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التي قررت بعد انتهاء التحقيقات وثبوت الاتهام عليه من أقوال ضحاياه من السيدات وتحريات المباحث إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض والاغتصاب.