تحقيقات النيابة العامة تُحبط واقعة زواج قاصرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت النيابة العامة، عن إحباط واقعة زواج قاصر، وقالت النيابة في بيان لها، اليوم الخميس، إنها رصدت تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لطفلة تظهر بزي زفافها وتصرح بأن عمرها 13 عامًا؛ فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وسألت الطفلة وخطيبها ووالدها ورجل الإدارة للقرية محل سكنهم.

ثبت من خلال تحقيقات النيابة، أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأن حفل خِطبتها قد اقترب ميعاده، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث، كما ثبت بتقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبتها، ولذلك أوصت اللجنة بتسليمه الطفلة على أن يتعهد بحسن رعايتها وعدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السنّ القانونية، وبمتابعة حالتها أسبوعيًا من خلال تلك اللجنة.

وأهابت النيابة بالكافة إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظًا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها، كما تؤكد أنها ستتصدى لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها؛ إيمانًا منها بأهمية العناية بحقوق المرأة والطفل.