قرار قضائي جديد بشأن 6 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، النظر في محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، ومحمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم، وذلك بتهمة السب والقذف. وحددت المحكمة جلسة 5 ديسمبر للفصل في هذه القضايا.

من جهة أخرى، أودعت محكمة جنح العجوزة حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه في قضية اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني لنادي الأهلي، وذلك في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن النيابة العامة وجهت الاتهام إلى مرتضى منصور بارتكاب جريمة القذف في حق المجني عليه بتاريخ 3 فبراير 2023 في دائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.