شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من وزارة التعليم بشأن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه في إطار تفعيل أعمال صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وذويهم، وتوجيهات وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الصندوق بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى للمستهدفين بخدمات الصندوق ، وحرصا على النظام العمل والسعى إلى تقديم خدمات مميزة للمستهدفين من تقديم خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف يتم إعداد : ترشيح أحد العاملين بإدارة الموارد البشرية من العاملين بديوان عام المديريه ليكلف بأعمال الصندوق وتجهيز البيانات وهى ( الاسم الوظيفة / الرقم القومى / رقم التليفون للتواصل).

وشددت على بدء استلام المرشح من قبل المديريات طلبات المنتهية خدمتهم من عام 2021 حتى 2024/9/30 واستيفاء المؤيدات الازمة لصرف مستحقاتهم المالية وبيانها كالتالي:

- قرار انهاء الخدمة ومفردات المرتب لاخر شهر بالخدمة.

وإفادة من الموارد البشرية نفيد ببداية الخصم ونهايته لصالح الصندوق وصورة البطاقة للمستفيد ورقم حساب المستفيد أن وجد.

وأكد الوزارة علي ضرورة تجميع الطلبات للمستفيدين الخاضعين للقانون 212 لسنه 2020 في بيان على ملف اكسيل منسوخ على اسطوانه مدمجة ومدرج بها ( الاسم - العنوان الرقم القومى / رقم الحساب/ فرع البنك) مع موافاة الوزارة بهذه المؤيدات للعمل على صرف المستحقات المالية للمستفيدين.