شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الري: إهدار الطعام إهدار كثيف للمياهذ والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن اهدار الطعام إهدار كثيف للمياه، مشيرًا الى أن كيلو اللحم البقري يحتاج ألف متر مكعب، بينما يحتاج إنتاج كيلو الطماطم 350 لترا من المياه، والأمثلة كثيرة، والأرقام موجودة.

وأعلن وزير الري، الدكتور هاني سويلم، إطلاق مبادرة "على القد" لترشيد استهلاك المياه، بالتعاون مع عدد من الجهات، مثل: وزارات النقل، والأوقاف، والثقافة، والزراعة، والإذاعة المصرية، ومنظمة يونيسيف وغيرها.

وقال سويلم: "هدفنا أن يسمع المواطن 3-4 حاجات عن المياه في اليوم.. في التليفزيون، والراديو، وفي الشوارع، حتى يشعر بالحاجة لأن يفكر مرتين تلاتة قبل ما يسرف في استهلاك المياه".