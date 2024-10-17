شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق اليوم الرياضى للياقة البدنية بكلياتها لتعزيز قدرات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قسم اللياقة البدنية بإدارة النشاط الرياضى- بالإدارة العامة لرعاية الشباب، اليوم الرياضي الأول للياقة البدنية بـ جامعة حلوان، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية ودورها الحيوي في تنمية شخصية الطالب، وانطلاقاً من مبادرة "بداية" لبناء الإنسان التي تهدف إلى تعزيز القدرات البدنية والذهنية للطلاب وغرس قيم الروح الرياضية والتنافس الإيجابي.

تقام هذه الفاعلية تحت الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

بدأت اليوم أولى بطولات اللياقة البدنية لكليات الجامعة، حيث تشمل المرحلة الأولى الكليات التالية: الصيدلة، التجارة، التربية الفنية، التربية، الخدمة الاجتماعية، الفنون التطبيقية، الطب، الآداب، السياحة والفنادق، وتكنولوجيا التعليم.

وقد شهد اليوم الأول، الذي أقيم في كلية الصيدلة، مشاركة واسعة من الطلاب، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين 230 طالباً وطالبة من كلية الصيدلة، مما يعكس الاهتمام الكبير والحماس لدى الطلاب تجاه هذه الفعالية الرياضية.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية مثل هذه الأنشطة في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، وإن جامعة حلوان تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية، وخاصة الرياضية منها، لما لها من دور فعال في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للطلاب، وتنمية روح الفريق والمنافسة الشريفة بينهم."

موضحا ان مثل هذه الفعاليات تساهم فى اكتشاف المواهب الرياضية وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، مضيفاً: "نسعى من خلال هذه الفعالية إلى نشر ثقافة اللياقة البدنية بين طلاب الجامعة وتحفيزهم على اتباع نمط حياة صحي."

ومن المقرر أن تستمر فعاليات اليوم الرياضي للياقة البدنية حتى 28 أكتوبر 2024، حيث ستشهد منافسات متنوعة في مختلف مجالات اللياقة البدنية بين كليات الجامعة المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الرياضية والثقافية التي تنظمها جامعة حلوان لطلابها، سعياً منها لتحقيق التنمية الشاملة لشخصية الطالب الجامعي وإعداده بشكل متكامل لمواجهة تحديات المستقبل.

ويشرف على الفعالية اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد جاد، مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ أيمن عبد العزيز، مدير إدارة النشاط الرياضي.

ويتولى الإشراف المباشر الدكتور عمرو السيد، رئيس قسم اللياقة البدنية، والأستاذة فايقة سمير، نائب رئيس القسم، بالإضافة إلى فريق العمل المكون من الأستاذ شادي سعيد، والأستاذ محمد علاء، والأستاذة مؤمنة محمود.