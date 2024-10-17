شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: انطلاق عدد من برامج التدريب المجانية لتأهيل الفتيات ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فعاليات برنامجين تدريبيين بالمجان على مهن التفصيل والخياطة، يستفيد منها 20 سيدة وفتاة من المتدربات، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية والموجودة بجراج حى الضواحي، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الإدارة المركزية لـ التدريب المهني بالوزارة للعام التدريبي 2024-2025، والتي يتم تنفيذها بمركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل والوحدة المتنقلة، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك، والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريره للوزارة، أن تلك الدورات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية: أن الدورات تتم برعاية اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد ، وحضر الفعاليات اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد لمحافظ بورسعيد ، واللواء أيمن جمال الدين مساعد المحافظ، وسمر موافي رئيس حي الضواحي.

كما أكد مدير المديرية على ضرورة توفير وإتاحة فرص التدريب المهني للشباب والفتيات وذلك من أجل تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، حيث أن التدريب المهني هو فرصة أتاحتها الدولة للمرأة، والتى تحلم وتأمل فى تمكينها اقتصاديا بسواعدها، كما شارك بالحضور مديري الإدارات بالمديرية، وعدد من خريجات التدريب ممن بدأوا مشاريع ريادة أعمال خاصة بهم بعد التخرج من مركز التدريب.