شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكرم 24 من المتدربين الأفارقة بأسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

كرم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى بتكريم المتدربين الأفارقة المشاركين فى الدورة التدريبية المنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بعنوان "الحلول المستدامة لمواجهة التحديات وتأمين مستقبل المياه"، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقى التاسع.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للمركز القومى لبحوث المياه ومعهد بحوث الهيدروليكا على تنظيم هذه الدورة التدريبية الهامة والتى تعد أحد الدورات التى ينظمها مركز التدريب التابع للمعهد على مدار سنوات طويلة تم خلالها تدريب الأشقاء الأفارقة فى مجالات المياه المختلفة ، كما اشاد سيادته بالامكانيات اللوجيستية المتميزة التى يتمتع بها المعهد لخدمة المتدربين الأفارقة المشاركين فى الدورات التدريبية .

وأضاف سويلم اننا نتعاون سويا مع الدول الإفريقية لتبادل الاراء والخبرات ، واستفادة كل دولة من التجارب الناجحة بالدول الأخرى ، مؤكدا على أهمية تطوير إدارة المياه بالدول الإفريقية للتعامل مع تحديات المياه المختلفة .

واستعرض سويلم حالة المياه فى مصر وما تواجهه من تحديات ، وما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات ضخمة للتعامل مع هذه التحديات .

كما أكد على دعم مصر للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات حصاد مياه الأمطار وتطهير المجارى المائية وحفر الآبار الجوفية التى تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء خزانات أرضية ومراسى نهرية ومراكز للتنبؤ .

الجدير بالذكر ان الدورة التدريبية تهدف لتدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الإفريقية، وتعريفهم بالتحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في ظل الطلب المتزايد على المياه ، كما تركز الدورة على الحلول المستدامة لمواجهة هذه التحديات من خلال التوعية وزيادة التعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن المائي والغذائي والإدارة الفعالة للمياه وتقليل الهدر ، بمشاركة 24 متدرب من الدول الإفريقية الشقيقة الحاصلين على المنح الدراسية المقدمة من وزارة الموارد المائية والري والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية من دول (تنزانيا، الكاميرون، ناميبيا، توغو، موزمبيق، غانا، غينيا كوناكري، غينيا الاستوائية، مالاوي، السودان، سيراليون، زيمبابوي، ومدغشقر، مصر) .