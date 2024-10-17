شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الزراعة والتموين والتعليم أمام النواب الأسبوع المقبل لعرض خططهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث قرر مكتب المجلس حيث يستمع خلال جلساته ايام الأحد والإثنين الثلاثاء إلى بيانات 3 وزراء، هم الزراعة والتموين والتربية والتعليم، عن خطط وزاراتهم ببرنامج الحكومة.

ياتى ذلك تنفيذا لقرار كان مكتب المجلس بدعوة علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية بجلسة يوم الأحد 20 أكتوبر.

ودعوة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لإلقاء بيانه بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتعبها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين وذلك بجلسة يوم الإثنين 21 أكتوبر.

ودعوة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم وذلك بجلسة يوم الثلاثاء 22 أكتوبر.