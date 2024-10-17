شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية بالعدد رقم 41 مكرر (أ) بتاريخ 14 أكتوبر 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3363 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة.

وتضمنت المادة الأولى من القرار بأن يُعاد تشكيل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية كل من: "أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشاري الوزير في الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الخاصة، ورئيس مجلس، وأمناء الجامعة البريطانية في مصر، ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ورئيس مجلس أمناء جامعة فاروس".



كما يضم المجلس في عضويته وفقًا للقرار: "الدكتور محمد عوض تاج الدين - مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة عين شمس ووزير الصحة الأسبق، والدكتور حسام عثمان - نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، والدكتور علاء كمال الدين عشماوى - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أمين مجلس الجامعات الأهلية رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور منصور حسن أحمد حسن - رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل – رئيس جامعة حلوان.

وضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .