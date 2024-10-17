شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيسا لجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سامي محمد عبدالصادق رئيسًا لجامعة القاهرة.

الدكتور محمد سامى عبد الصادق أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ويشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2020، كما يشغل منصب المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات بموجب قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 347 لسنة 2023.

كان قد عين الدكتور محمد سامى عبد الصادق معاونا بالنيابة العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1995 إلا أنه اختار استكمال المسار الأكاديمى والعمل بالسلك الجامعى، حيث تدرج فى الوظائف الجامعية وتقلد العديد من المناصب الإدارية منها العمل مديرا لقسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن الأعوام "2015-2017" ومديرا لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح" المدمج حاليا فى العام 2017/2018، ويترأس حاليا مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، كما يرأس اللجنة العليا لصون وحماية أملاك الجامعة، فضلا عن كونه نائبا لرئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم، وقد ترأس عدد من اللجان المختصة باختيار عمداء كليات الآثار والتمريض والدراسات العليا للتربية والدراسات العليا للبحوث الإحصائية والمعهد القومى لعلوم الليزر وطب الأسنان والتربية للطفولة المبكرة وذلك بموجب قرارات وزير التعليم العالى أرقام 2671، 2764 و5677 لسنة 2020، و149 و152 لسنة 2021.