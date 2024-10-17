شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن شخصين لتجنسهم بأخرى أجنبية دون إذن مسبق والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية عن كل من عبد الخالق هانى عبد الخالق السيوفي من مواليد إسرائيل، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

كما شمل القرار إسقاط الجنسية عن أحمد أيمن احمد أحمد مرسى، من مواليد القليوبية لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إدن سابق.



