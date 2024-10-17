شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب الملاحة على الإسكندرية والعلمين ومطروح وارتفاع الأمواج 3.5 متر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى اضطراب الملاحة البحرية اليوم على غرب البحر المتوسط (الإسكندرية - العلمين - مطروح ) ليصل ارتفاع الأمواج من ( 2.5 :3.5 متر).

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، خفيفة على جنوب الوجه البحرى، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى.

ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط على الإسكندرية والعلمين ومطروح وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 31 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.