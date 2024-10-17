شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مشروع روضة السيدة خلق بيئة معمارية وعمرانية ملائمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب أعلن في دورته الـ89، عن المشروعات الفائزة بجائزة "المشروع السكني المنفذ" لعام (2024) ومنها مشروع جمهورية مصر العربية "روضة السيدة "، حيث تمت الإشادة بالتطور العمراني الملحوظ الذي حققه المشروع وأثره الإيجابي على حياة السكان.

وأوضح محافظ القاهرة أن المشروع القومي الذي استهدف تطوير المنطقة التي كان يطلق عليها سابقا منطقة "تل العقارب"، استهدف تحويل منطقة غير مخططة كانت تعاني لعقود طويلة من سوء البنية التحتية إلى مجتمع حضري حديث يوفر سكنا لائقا، مشيرًا إلى أن المشروع تم افتتاحه رسميا في أكتوبر 2021، ويتضمن حوالي 816 وحدة سكنية و 198 محلا تجاريا.

ونوه محافظ القاهرة أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة معمارية وعمرانية ملائمة، مع الحفاظ على طابع معماري متميز يعكس التراث الثقافي والتاريخي الذي تتميز به منطقة السيدة زينب، كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات بجودة وكثافة مناسبة لضمان تكامل المجتمع الحضري مما يعزز من أهمية المشروع كعنصر حيوي في تحسين جودة الحياة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تواصل جهودها في تطوير العمران والمناطق غير المخططة، من خلال توفير مختلف الخدمات الأساسية، مثل المدارس والمراكز الصحية ومناطق الترفيه بالإضافة إلى توفير فرص عمل مما يساهم في تحسين الحالة الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجائزة تأتي كاعتراف وتأكيد على الجهود المستمرة للدولة المصرية في مجال الاسكان والتنمية العمرانية المستدامة، وتمنح لأحسن مشروع إسكان متكامل الخدمات يحقق أهداف الجائزة نفذ في إحدى الدول العربية، وتهدف الجائزة الي تشجيع روح المنافسة والإبداع بين المعماريين والمهندسين والفنيين العرب في مجال استنباط الحلول العملية من تراثهم الفني المعماري والهندسي.

ونوه محافظ القاهرة إلى أن ملف تطوير المناطق الغير مخططة يعد أحد أولويات العمل في أجندة الدولة المصرية لما يشكل من أبعاد اقتصادية واجتماعية وحضارية وصحية ، فضلا عن توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة للاجيال الحالية والقادمة، مؤكدا ان الدولة المصرية اخذت على عاتقها منذ 10 سنوات مسئولية تغيير حياة قاطني المناطق الغير مخططة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وحظيت العاصمة باهتمام كبير من القيادة السياسية نظرا لان ما يقرب من ثلث قاطني المناطق الغير مخططة كانوا يقطنون عدة مناطق بالقاهرة ، بما لا يتماشى مع تاريخ القاهرة العريق .

ومن المقرر ان يتم تسليم الجوائز ضمن فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن على هامش فعاليات الدورة 41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المقرر عقدهما بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ديسمبر المقبل.

