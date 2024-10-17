شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية إسبانيا ويثمن موقف بلاده تجاه قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالإضافة إلى سفير إسبانيا بالقاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها، حيث ثمن الرئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

جانب من اللقاء