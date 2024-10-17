شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: إيران حريصة على عدم الدخول فى حرب شاملة مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن مصر مفتحة على جميع دول العالم فعلاقتها متواصلة شرقا وغربا، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإسبانية قديمة وتتطور بشكل كبير، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات والتجارة والسياحة، حيث تعد إسبانيا من الدول الداعمة للمواقف والقضايا العربية والقضية الفلسطينية.

وعن العلاقات المصرية – السعودية، أضاف القصاص في لقاء على "الفضائية المصرية"، أن العلاقات بين الدولتين تتنامى بشكل كبير، فهى علاقات استراتيجية، كما تعد المملكة شريك اقتصادي مهم، فهناك آلاف الشركات السعودية في مصر، وآلاف الشركات المصرية في المملكة.

شدد القصاص على التوافق المصرى والسعودي فيما يتعلق بالموقف من العدان على غزة والاعتداء على لبنان والتحذير من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، فالدولتان يسعيان الى وقف الحرب على غزة وإعادة الاستقرار في المنطقة.

بالحديث عن الصراع الإيراني – الإسرائيلي، حذر القصاص من اتساع الصراع بين إسرائيل وايران، وسط غرور إسرائيلي بعد العدوان على غزة واجتياح لبنان، مشددا على حرص إيران وتأكيدها على عدم الدخول في حرب شاملة مع إسرائيل نتيجة الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة.

قال القصاص، إن انفلات الأمور قد يؤدى إلى تهديد لمصالح كثيرة، فأى حرب لها تداعيات اقتصادية ندفع أثمانها، خاصة أن النظام الدولي ضعيف وعاجز، فمجلس الأمن أصدر قرار بوقف الحرب في غزة ولم ينفذ.