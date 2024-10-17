شكرا لقرائتكم خبر عن حادث الجلالة.. النيابة تهيب بشركات نقل الأشخاص وضع أسس لفحص السائقين والان مع تفاصيل الخبر

أهابت النيابة العامة مسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أُسُس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين؛ ضمانًا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو المسكرة التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.

وحرصًا من النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة، وفي خلال 48 ساعة من وقوع الحادث، أمرت بإحالة سائق حافلة طريق الجلالة، محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بتعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.