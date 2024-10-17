شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار إلغاء التأشيرات المسبقة.. سفارة كندا تنشر متطلبات السفر إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قالت السفارة الكندية فى القاهرة إنه سيتعين على الكنديين الحصول على تأشيرة سفر إلكترونية قبل السفر أو عند الوصول إلى مصر، وذلك اعتبارا من الاول من ديسمبر المقبل.

يأتى هذا بعد أن أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى وقت سابق هذا الأسبوع أن جمهورية مصر العربية قد قرَّرت إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة حالياً على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، هذا، فضلاً عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدُم والحصول على التأشيرة إلكترونياً E-VISA.

ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات إعتباراً من الأول من ديسمبر 2024 لكل المواطنين الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية بدءاً من ذلك التاريخ.

ونشرت السفارة الكندية عبر حسابها على تويتر رابط الحكومة الكندية الرسمى الخاص بالسفر، والذى جاء فيه متطلبات الدخول الجديدة إلى مصر اعتبارا من ديسمبر 2024، وأوضحت أن حاملى جواز السفر الكندىة مطالبون بالحصول على تأشيرة إلكترونيىة قبل السفر أو تأشيرة عند الوصول.

ولفتت السفارة إلى أن الكنديين المسافرين إلى مصر قبل 1 ديسمبر 2024، مطلوب منهم الحصول على تأشيررة من سفارة أو قنصلية مصرية الخارج.

ويأتى هذا بعد التوافق الذى تم خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطى بنظيرته الكندية ميلانى جولى فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

واحتفلت مصر وكندا هذا العام بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما وصل إلى القاهرة الشهر الماضى سفيرا جديدا من أوتاوا هو السفير أولريك شانون.