شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 قطعة سلاح و320 قضية مخدرات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضىالخميس، 17 أكتوبر 2024 11:06 ص
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (320) قضية مخدرات ، (45) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (61054) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز