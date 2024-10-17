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ضبط 45 قطعة سلاح و320 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضى

الخميس، 17 أكتوبر 2024 11:06 ص

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (320) قضية مخدرات ، (45) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (61054) حكم قضائى متنوع.


جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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