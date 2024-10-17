شكرا لقرائتكم خبر عن 14 إجابة للفنانة هالة صدقى أمام النيابة فى تحقيقات اتهام مساعدتها بالابتزاز والان مع تفاصيل الخبر

استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إلى أقوال الفنانة هالة صدقى فى البلاغ المقدم منها تتهم فيه مساعدتها التى عملت لديها منذ أقل من عشر سنوات بالابتزاز والتهديد، بعدما قامت المشكو فى حقها بالتشهير بالفنانة وسبها وقذفها بسبب مبلغ نقدى تدعيه.

تفاصيل أقوال الفنانة هالة صدقي:

- قالت إنه تم الاتفاق بينها "كطرف ثاني" وبين شركة أم فور ميديا الإمارتية "كطرف أول" لتصوير حلقة من برنامج شكراً مليون.

- الشركة قدمت لها مبلغ بقيمة 150 ألف ريال سعودي لشخص ما "ضيف مشارك" لم يكن يتوقع ذلك "مثيل متفق عليه" كعربون شكر لشخص أثر في حياته بشكل أو بآخر.

- شرط المسابقة أن يقوم هذا الضيف المشارك بإعطاء مبلغ 50 ألف ريال سعودي من قيمة المبلغ إلى شخص آخر، "اتفاق مسبق أيضا بينهم" وأن الضيف هو من يختار الشخص الأول والشخص التانى.

- الفنانة هالة صدقى في البداية رغبت في التبرع والتنازل عن ذلك المبلغ لمستشفى مجدي يعقوب للقلب وبالفعل تواصلت مع المعدة لتسهيل كيفية التبرع للمستشفى.

- مسئولة البرنامج أبلغتها بصعوبة تنفيذ رغبتها لأن البرنامج من شروطه أن من يستحق المبلغ النقدي هم أشخاص فقط.

- اضطرت هالة صدقي للاستعانة بمساعدتها لتمثيل البرنامج أمام الكاميرات فقط "وهي تعلم ذلك تمام" وأن المبلغ المدفوع أمام الكاميرات "إكسسوار" وليس حقيقي كما هو معروف لجميع العاملين بذلك المجال.

- المبلغ الحقيقي سيحول علي حساب تملكه هالة صدقي في بنك بدبي على أن تقوم لاحقاً بسحبه والذهاب للتبرع به لمستشفي مجدي يعقوب كما ترغب وكما يعلم الجميع بما فيهم "المشكو في حقها".

- ومقابل ذلك دفعت مبلغ مالي كبير كهدية للمساعدة المشكو فى حقها، وللمساعدة القديمة المدعوة محروسة.

- المشكو في حقها بعد البرنامج ظلت تضغط عليها أنها تريد مبلغ التبرع بالكامل لأن أهلها وجيرانها شاهدوا البرنامج ويتهموها أنها لديها أموال كثيرة كما شاهدوا بالبرنامج.

- دفعت هالة صدقي لها مبلغ 820 ألف جنيه مصري بما يعادل 100 ألف ريال سعودي وقت التصوير، وبدأت أخطاءها واسلوبها في العمل والتعامل يتغير مع هالة صدقي ومع الجميع وانتهت علاقه العمل بيننا علي ذلك.

- بعد أشهر طلبت الرجوع للعمل عن طريق وساطة البعض ولكن هالة صدقي رفضت عودتها مرة أخرى.

- بعد رفض هالة صدقي عودتها للعمل تحولت الوساطه إلي تهديد وابتزاز عن طريق اتصالها ببعض المقربين من هالة صدقى وتهديدها لهم بأنه فى حالة عدم إعادتها للعمل معها مرة أخرى ستقوم بالتشهير بها.

- قالت لها إن الناس بتحب تسمع فضايح الفنانين والحاجات دي وهتبقي ترند لأنها علمت ان هالة صدقي ستقوم بدورفى "مسلسل اش اش" .

- المساعدة حسنية ( المشكو في حقها ) تتقاضى أجر ليس بالهين، وانقطع بانقطاع العمل بينى وبينها، ثم تحول إلي تنفيذ ما هددت به وقامت بالتشهير بى بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت صدقى إلى أنه بالرغم أن المبلغ النقدي المحول من البرنامج وصل البنك في نهاية يونيو 2024 ولم استلمه حتي الآن ، إلا إننى حرصت أن أعطيها ما ظهر أمام عدسات البرنامج كاملاً لرغبتها فى الحصول على مبلغ التبرع لمستشفي القلب لنفسها وتردد يوميا ذلك، لافتة إلى أن المشكو في حقها نفذت تهديدها وأبدعت في تشويه سمعتها وسبتها على خلاف الحقيقة عبر قنوات ومنصات السوشيال ميديا والتي يشاهدها ملايين الأشخاص داخل مصر وخارجها، وادعت كذباً أننى قمت بالنصب عليها و عدم تسليمها المبلغ النقدي موضوع البلاغ .