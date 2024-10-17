شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: حملة "على القد" تستهدف توعية المواطنين بتحديات المياه والان مع تفاصيل الخبر

أطلق الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى الحملة القومية للحفاظ على المياه "على القد"، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السابع للمياه بحضور الدكتور على جمعة وعدد من الإعلاميين ورجال الدين.

أوضح سويلم أهمية هذه الحملة فى توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، متوجهاً بالدعوة للمواطنين للقيام بدورهم فى ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة المبذولة فى هذا المجال.

وأكد سويلم على تكامل مجهودات الوزارة مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإنجاح هذه الحملة التوعوية الهامة مثل وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة والزراعة والنقل والبيئة والأزهر الشريف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية.

أضاف سويلم أنه يتم التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين ، و مع الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين بإستخدام افكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والندوات والمناسبات الدينية المختلفة، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب وشركة الصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات مع مشاركة ممثلين عن وزارة الرى فى هذه الندوات.

كما تم التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين من أعضاء روابط مستخدمى المياه والتى سيساهم علماء وزارة الاوقاف فى توجيهها لأهالى القرى والمزارعين واعضاء الروابط بعد توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الرى.

أوضح أنه تم تدريب 863 من أئمة وزارة الأوقاف وواعظى الأزهر الشريف فى 16 محافظة وجارى الإعداد لاستكمال التدريب فى باقى المحافظات.

أشار إلى أنه سيتم إطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام "التليفزيون والإذاعة" ووسائل التواصل الاجتماعى لتوعية المواطنين بأهمية المياه، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض بوسترات التوعية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو، والاستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة فى وضع تنويهات توعوية عن المياه.