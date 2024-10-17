شكرا لقرائتكم خبر عن وزير زراعة ناميبيا: علينا إدارة المياه بشكل جيد وهو أمر صعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد هيرمان ليتشفاين وزير الزراعة والمياه الناميبي أن لدينا حكومة مركزية تقر الموازنة العامة، والبرلمان له وظيفة المراجعة وهي مستويات تشريعية وهي المسؤولة عن إدارة المياه.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "مجتمعات ذكية مناخيا التخطيط والتشريعات"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات خامس أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال ليتشفاين إن علينا أن ندير المياه بشكل جيد وهو أمر صعب مشيرا إلى أن وزارة الزراعة لها الحق في تطبيق قانون إدارة موارد المياه.



وأضاف أن أي شخص يود أن يستخرج مياه من نهر يجب أن يحصل في ناميبيا على إذن أو ترخيص.. لافتا إلى أن النزاع ينشأ عندما تتقاطع وظيفتنا مع وزارة الطاقة.



وأوضح أن وزارة البيئة والسياحة في ناميبيا مكلفة أن تتعامل مع المشروعات للحصول على شهادة عن الأثر البيئي، فوزارة الزراعة ليس لديها المعرفة في تأثير هذا المشروع على على موارد المياه.



وأشار إلى أن الحكومة المركزية والحكومة المحلية في ناميبيا هي التي تطبق قانون إدارة المياه والموازنة، ونحن مسؤولون عن إدارة استكشاف المياه والبنية التحتية لإدارة المياه، وأكد صوبة توريد المياه للمناطق الريفية.



كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.