شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تقييمات الطلاب بالمدارس تكشف مستوياتهم المعرفية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأهمية متابعة تقييمات الطلاب الأسبوعية والاداءات الصفية والواجبات المنزلية للطلاب بالمدارس حيث يتم تنفيذها من خلال الطلاب و المعلمين وإشراف الموجهين فى الإدارات التعليمية والمديريات، موضحة أن التقييمات مهمة لمعرفة وتحديد مستويات الطلاب المعرفية ومدى قدرتهم على القراءة والكتابة بالمدارس وخاصة فى الصفوف الأولى.

ووجهت الوزارة، بالتطبيق الحازم للقرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة؛ كما وجه بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط، كما شددت على أهمية على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقييم الاسبوعي للصف الثاني الثانوي، والتقييم الاسبوعي، والتقييم الأسبوعى للصف الثاني الاعدادي، بجانب التقييم الاسبوعي للصف الاول الاعدادي، والتقييم الاسبوعي للصف الاول الثانوي، على بوابة التعليم الالكترونيه بموقع وزارة التربية والتعليم التقييم، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة أسئلة وموضوعات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والإداءات الصفية https://moe.gov.eg/elearningenterypage/