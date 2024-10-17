شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بانتظام عمل المراكز التكنولوجية الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة آخر مستجدات ملفات تقننين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن.

خلال الاجتماع، اطلع محافظ الجيزة على عدد المتقدمين بملفات التصالح في ظل القانون القديم ممن قاموا باستكمال الإجراءات وفقًا للقانون الجديد والمتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار وما تم إنهاؤه من ملفات التصالح، موجهًا بضرورة توعية المواطنين الحاصلين على شهادة البيانات ولم يستكملوا خطوات التصالح سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية رفقة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التصالح والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي للتيسير على المواطنين والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مشددًا على ضرورة الالتزام بالكتب الدورية واللوائح والقوانين في إنهاء ملفات التصالح وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية مع وضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال وتوعية المواطنين بضرورة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حال التقاعس في استكمال الإجراءات حفاظًا على حق الدولة.

ووجه المحافظ، بضرورة عمل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية لإنجاز أكبر قدر من الملفات، مشددًا على انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية خلال ايام الإجازات "الجمعة والسبت" لإنجاز أكبر قدر من معاملات المواطنين الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وتابع المحافظ، آخر مستجدات العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وعدد الطلبات المقدمة وعدد العقود التى تم تحريرها والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وشدد المحافظ على ضرورة تدقيق العقود وتسريع منظومة تحريرها خصوصًا للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم التعاقد.

حضر اللقاء اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.