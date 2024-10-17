شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين في مسابقة مجلتى منبر الإسلام والفردوس للعام الهجري 1445هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة مجلتي منبر الإسلام والفردوس للعام الهجري 1445هـ، وستعلن لاحقًا عن موعد تكريمهم وتسليم الجوائز، وذلك على النحو التالي: وهم:

أولًا: الفائزون في مسابقة مجلة منبر الإسلام:

الأول: محمد عبد المنعم أحمد محافظة الغربية طنطا حي العجيزي ش شعبان بدران وجائزته 2000 جنيه

الثاني: علية يوسف محمد عبد الله محافظة بني سويف – بباعزبة واصف غالي وجائزتها 1500 جنية

الثالث: ريم محمد عطية محمد محافظة أسوان 36 شارع أبطال التحرير وجائزتها 1000 جنيه

الرابع: محسن محمد مصطفى محافظة قنا – شارع المنشية البحري وجائزته 500 جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الخامس: أحمد عبد العظيم أبو العز محافظة المنوفية – سبك الأحد – أشمون وجائزته 500 جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

السادس: رامي محمد عطية محمد محافظة أسوان – 36 شارع أبطال التحرير وجائزته اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

السابع: محمد محمد خليل النجار محافظة الغربية – ضباطة مركز قطور وجائزته اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الثامن: هدى حسين أحمد محمد محافظة أسيوط – البداري الجزيرة البحرية وجائزتها اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

التاسع: جنات محمود عزوز محافظة الجيزة 24 شارع طه أمين طالبية وجائزتها اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

العاشر: إيمان عبد الفتاح عبد السميع مطر محافظة المنوفية بركة السبع – قرية الشهيد فكري وجائزتها اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الحادي عشر: راندا بدر الدين محمد عبد الهادي محافظة الأقصر مركز إسنا وجائزتها اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الثاني عشر: فوزي متولي أحمد المنوفية مركز بركة السبع وجائزته اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الثالث عشر: محمد عيد عبد الغني محمد محافظة القليوبية – بنها الجديدة وجائزته اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الرابع عشر: عبد المنعم حسن عبد الرحمن محافظة أسيوط ميدان أسماء الله الحسنى بجوار جامعة الأزهر وجائزته اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الخامس عشر: جميلة سيد محمد محافظة الجيزة – 15 شارع رمضان البهنساوي العروبة الهرم وجائزتها اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

السادس عشر: محمد السيد محمد محافظة الأقصر العضايمة إسنا وجائزته اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

السابع عشر: محمد أحمد مرسي محافظة سوهاج شارع بورسعيد – طهطا وجائزته اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الثامن عشر: عصام أحمد معتمد محافظة أسيوط – شارع مدرسة الخيرية وجائزته اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

التاسع عشر: علي أحمد نفادي محافظة المنيا – شارع عباس العقاد – مركز ملوي وجائزته اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

العشرون: عبد الناصر أحمد الصغير محافظة الأقصر – أرمنت غرب شارع الخضاروة وجائزته اشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ثانيًا : الفائزون في مسابقة مجلة الفردوس عام 1445هـ :

الأول: شهد بكر أحمد مخلوف محافظة البحيرة – أبو السحما شبراخيت وجائزتها 1500 جنية.

الثاني: محمد أحمد معوض محافظة بني سويف – ببا – عمارات الأوقاف عمارة 12 وجائزته 1000 جنية.

الثالث: محمد عبد المنعم محافظة المنوفية مركز بركة السبع – قرية الشهيد فكري وجائزته 500 جنيه.

الرابع: ملك علاء نصر محافظة الإسكندرية 5 شارع عرابي العامرية وجائزتها اشتراك لمدة عام بالمجلة.

الخامس: رودينا هشام عصمت محافظة بني سويف – ببا – مساكن الشونة وجائزتها اشتراك لمدة عام بالمجلة.

السادس: ريماس عبد المنعم عبد القادر محافظة المنوفية مركز برك السبع قرية الشهيد فكري وجائزتها اشتراك لمدة عام بالمجلة.

السابع: مريم محمد مصطفى محافظة قنا – شارع عثمان بن عفان وجائزتها اشتراك لمدة عام بالمجلة.

الثامن: مصطفى عبد المنعم عبد القادر محافظة المنوفية مركز برك السبع قرية الشهيد فكري وجائزته اشتراك لمدة عام بالمجلة.

التاسع: نعناعة علي محمد محافظة أسيوط أبنوب شارع التحرير وجائزتها اشتراك لمدة عام بالمجلة.

العاشر: لارين إسلام حسن محافظة بني سويف – ببا شارع سعد زغلول وجائزتها اشتراك لمدة عام بالمجلة، وشهادة تقدير .