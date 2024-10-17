شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أحمد رزق مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الحضري العالمي UN HABITAT الذى تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر 2024 .

و توجه رزق بالدعوة لوزير الرى للمشاركة فى هذا المؤتمر الهام والمشاركة فى عدد من الجلسات رفيعة المستوى لإثراء المناقشات والاستفادة من خبرات و رؤية سيادته .

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين تحت مظلة مبادرة AWARe فى عدد من الموضوعات المعنية بالمياه .