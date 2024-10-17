شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. وزارة الرى تطلق حملة "على القد" للحفاظ على المياه والان مع تفاصيل الخبر

يطلق الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بعد قليل لحملة القومية للحفاظ على المياه "على القد " ، وذلك على هامش اسبوع القاهرة السابع للمياه الذى يختتم فاعلياته اليوم.

أوضح سويلم أهمية هذه الحملة فى توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، متوجهاً بالدعوة للمواطنين للقيام بدورهم فى ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة المبذولة فى هذا المجال.

وأكد سويلم على تكامل مجهودات الوزارة مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإنجاح هذه الحملة التوعوية الهامة مثل وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة والزراعة والنقل والبيئة والأزهر الشريف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية .

