شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطرح اليوم اللحوم بأسعار مخفضة فى الطالبية والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، منفذًا متنقلًا إلى حي الطالبية في محافظة الجيزة، لطرح اللحوح للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة في محافظة الجيزة، اللحوم المجمدة والبلدية بأسعار مخفضة، إذ تبيع كيلو اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات، واللحوم المجمدة بـ185 جنيهًا للكيلو.

يُذكر أن المؤسسة افتتحت منافذ ثابتة وأخرى متنقلة في محافظات: (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف)، لطرح اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



