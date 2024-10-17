شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوغندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً بجيجي اودونجو، وزير خارجية أوغندا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم القارة الأفريقية.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطى نقل خلال الاتصال تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس يوري موسيفيني، وحرص مصر علي مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.



وتم خلال الاتصال التشاور وتبادل الرؤي بين الوزيرين حيال عدد من القضايا التي تهم البلدين وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، والدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان لدعم السلم والامن والاستقرار بالقارة.



كما تناول الوزير عبد العاطي خلال الاتصال إعلان مصر مؤخراً عن إطلاق آلية استثمارية لدعم التنمية في دول حوض النيل لدعم المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات المائية في دول حوض النيل الجنوبى الشقيقة والعمل بالتوازي على جذب التمويل الأجنبي لهذه الآلية.



واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الدكتور عبد العاطي أكد خلال الاتصال علي أهمية التوافق والشمولية، وعدم احداث ضرر لتعزيز أسس التعاون بين دول حوض النيل.