شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دفعا استند عليها دفاع اللاعب مؤمن زكريا فى واقعة السحر المفبرك.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجزت محكمة جنح الخليفة محاكمة المتهمين الخمسة فى واقعة إيهام اللاعب مؤمن زكريا بالعثور على أعمال سحر خاصة به، أمام مدفن بمنطقة الخليفة، جلسة الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.



وقدم دفاع محامى اللاعب مؤمن زكريا، بمذكرة إلى هيئة المحكمة، تضمنت 15 سند وبند ودليل تؤكد تورط المتهمين فى ارتكاب الجريمة وفبركة السحر لمؤمن زكريا بقصد النصب عليه، كما طالب بتعويض مادى عن الاضرار التى لحقت به جراء هذه الواقعة حيث ادعى مدنيا بـ100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وتضمنت البنود:ـ

1- ما أكدته تحريات المباحث العامة بشأن ثبوت الواقعة فى حق المتهمين على لسان القائم بالضبط رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة.

2- إقرار المتهمين "أمنية كسبان" فى محضر جمع الاستدلال بقسم شرطة الخليفة والمؤيدة بالاعترافات الكاملة فى تحقيقات النيابة العامة قيامها بطلب مبلغ "100 ألف جنبه" من مدير أعمال المذيعة ريهام سعيد وبالفعل توجهت برفقة زوجها المتهم "محمد عمر" إلى الاستديو وتصوير الحلقة ونشر الصور والفيديو.

3- أشارت المذيعة ريهام سعيد بحلقة يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024 فى برنامجها أن المتهم محمد عمر طلب 5 ملايين جنيه لاعطائها الفيديو المصور للكابتن مؤمن زكريا والذى فد تم تصويره خلسه دون علمه وفور رؤيته للقائم على التصوير طلب كنه عدم نشر واذاعة الصور والفيديوهات المصوره.

4- ما أثبته تقرير الفحص الفنى من ثبوت الأدلة والادانة فى حق المتهمين من خلال الرسائل المتبادلة فيما بينهم بشأن ترتيب إجراءات فبركة الزاقعة ودور كل متهم فيمها من خلال ما ثبت بفحص الهواتف المضبوطه للمتهمين.

5- ما ثبت بفحص جهات التحقيق بأنه بفحص الرسائل المتبادلة بين المتهمة أمنية كسبان والمتهم جكيم على برنامج واتساب تبين وجود صور للكابتن مؤمن زكريا المستخدمة فى أعمال السحر المفبرك فيما بينها وبين المتهم حكيم وشهرته عباس نجل التربى المتهم الأول بتاريخ سابق قيامهم بارتكاب الواقعة بتاريخ 7 سبتمبر 2024 والمطبوعة من أستوديو تصوير ملك المتهم ماهر زخارى.

6 - إقرار المتهم ماهر زخارى بقيام المتهمة أمنية كسبان بالاشتراك مع المتهم حكيم بالتوجه لاستديو التصوير الخاص به وطلب طباعة صور خاصة بالكابتن مؤمن زكريا طباعة فورية، وعندما قال لها صاحب الاستوديو بعدم وجود طباعة فورى، عادت وأرسلت المتهم حكيم إلى الاستوديو لعمل طباعة عادية، وهو ما يثبت تعمد نيتها واتجاه إرادتها وتأكيد عزمها لتحقيق الفعل والنتيجة الإجرامية بطباعة صورتين للكابتن مؤمن زكريا واستلام إيصال من الاستوديو يفيد الطباعة بمبلغ 40 جنيها، وهى ذات الصور المستخدمة فى السحر المفبرك.

7- وجود صوره فى رسائل المحادثة على برنامج واتساب خاصة بالمتهمة أمنية بإيصال استلام الخاص بالاستوديو الذى تمت الطباعة فيه والخاصة بالكابتن مؤمن زكريا والثابتة فى الحادثة بينها وبين المتهم حكيم.

8- ما ثبت بأقوال رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة بتحقيقات النيابة العامة، من تأكيد ما توصلت إليه التحريات من صحة واقعة فبركة العمل.

9- ما ثبت خلال محادثات مسجلة على السوشيال ميديا بين المتهمة أمنية كسبان وبعض القائمين بالعمل فى وسائل الإعلام وكذلك مقاطع فيديو تثبت طلب المتهمين 5 ملايين جنيه مقابل الحصول على الفيديو.

10- إقرار المتهم محمد عمر بقايمه بتصوير الكابتن مؤمن زكريا أثناء تواجده بالمقابر وتصوير العمل المفبرك وإقراره بالذهاب هو وزوجته المتهمة الثالثة وتسجيل الحلقة التى تم من خلالها نشر فيديوهات العمل المفبرك.

11- إقرار اللاعب مؤمن زكريا بقيام المتهم الثانى محمد عمر بتصويره خلسه دون علمه أثناء تواجده بالمقابر، وعندما طلب حذف الصور والفيديوهات قرر المتهم أنه سيقوم بحذفها وعدم نشرها إلا أن المتهم قام بنشرها واذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

12 - ما أذيع وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعى وما أثبتته الإدارة العامة للفحص الفنى بالتقرير المودع بأوراق الدعوى.

13 ـ ما أثبتته تحريات المباحث العامة بقيام المتهمين بإرسال المقاطع للعديد من الأشخاص والصحفيين لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وتعمد قيام المتهم الثانى محمد عمر بنشرها مع المذيعة ريهام سعيد.

14- ما جاء وما هو ثابت بأدلة الدعوى ومستنداتها واعترف المتهمين بالتحقيقات وما أكده شهود الواقعة من ثبوت الأدلة والاتهام.

15- ما قام به المتهمين جميعًا كلا على حسب دوره المخطط له والذى على أثره قام باداءه على الوجه الأكمل لإدخال الرعب والفزع والرهبة فى نفس المدعى بالحق المدنى ومحاولتهم فى الاستيلاء على أمواله من خلال ايهامه بوجود عمل سحر ودفنه أما مقبرة الكابتن مجدى عبد الغنى على حد زعم المتهمين والذين أفادوا أثناء نشر الفيديو بأنه السبب فى مرض المجنى عليه، حيث قاموا بفبركة السحر وادعائهم كذبا بوجود سحر مدفون فى المقابر يخص المجنى عليه.