العربية دخلت تحت تريلا.. وفاة شخصين في حادث سيارة أمام نزلة أكتوبر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وقع قبل قليل، أمام نزلة كوبرى أكتوبر في اتجاه التجمع، نتيجة وجود مياه على الطريق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام نزلة كوبري أكتوبر ووجود وفيات.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، إذ تبين أن الحادث بسبب وجود مياه على الأسفلت مما تسبب في التفاف السيارة على الطريق في اتجاه الطريق الموازي، ودخلت تحت سيارة تريلا.

كما تبين من المعاينة، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين كانا يستقلان السيارة، تم نقلهم إلى المستشفى لحين صدور قرار بشأنهم من جهات التحقيق.