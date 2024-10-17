شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: تقاوى القمح المعتمدة متوفرة وتكفى المستهدف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بـ وزارة الزراعة، إن تقاوى القمح المعتمدة متوفرة، وتكفى لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من توزيع تقاوى القمح مبكرًا، وتوفيرها بسعر 750 جنيها للشيكارة.

وأضاف عضام، أن الحكومة وضعت سعرا استرشاديا للقمح 2200 جنيها للأردب، وهو أعلى من السعر العالمى، مشيرًا إلى أن قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعته، وأيضا إيمانا من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام، وكذلك دعم الفلاح المصرى بتحقيق أسعار مجزية للمحاصيل وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.

أوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن تقاوى القمح المعتمدة متوفرة فى جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذا، بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية، وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى.

وأكد أنه تم توزيع تقاوى القمح طبقا للسياسة الصنفية، مشيرا إلى أن موسم الزراعة سوف يبدأ خلال هذا الشهر فى وجه بحرى، والشهر القادم في وجه قبلى.