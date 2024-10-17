شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التموين عبر موقعها الرسمي عن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيا بعد الاعتماد من الوزارة.

وفي السطور التالية ينشر الخليج 365 المستندات والأوراق المطلوبة طبقا للقرار 84 لسنة 2009:

1. صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

2. صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

3. المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

وبعد تقديم الأوراق و المستندات المطلوبة يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار اى بطاقات مكررة، ثم يتم إرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

ويتم إدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة فى استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.

وتتولى الشركة المنفذة طباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات و يتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.



ويتسلم المواطن البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوي على ( اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي / عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام بعد التوقيع / اسم البدال التمويني).

ثم يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية و إثبات الشخصية للمستلم .



ومن الجدير بالذكر أن المواطن يستطيع صرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها.