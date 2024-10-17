عجلة القيادة اختلت.. إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

شهد أعلى طريق الجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب ميكروباص أعلى الطريق في الجيزة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لموقع الحادث، إذ تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، نتج إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.