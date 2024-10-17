نظر دعوى تعويض ضد زوج المذيعة أميرة شنب بسبب عقر كلبه لمدير بنك.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود شوربجي:

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الخميس، دعوى تعويض ضد زوج الإعلامية أمير شنب بعد تأييد الحكم بالحبس 6 أشهر من محكمة النقض في واقعة عقر كلب زوج المذيعة أميرة شنب لـ "محمد الماوي"، مدير بنك، الذي لقي مصرعه متأثرًا بإصاباته في أحد الكمبوندات الخاصة بمنطقة أكتوبر.

وتقدمت أرملة المجني عليه بدعوى تعويض ضد زوج الإعلامية أمير شنب بعد تأييد الحكم بالحبس 6 أشهر من محكمة النقض وخروجه عقب قضاء مدة حبسه.

وطالبت أرملة محمد الماوي في دعوتها بمبلغ مالي تعويضًا على ما أصابها من ضرر نتيجة أفعال جيرانها من اقتناء كلب شرس والتسبب في وفاة زوجها.

وكانت محكمة النقض قضت برفض طعن زوج المذيعة أميرة أبوشنب وتأييد حبسه 6 أشهر بتهمة التسبب في مصرع جاره بواسطة كلب.

وفي وقت سابق؛ قبلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، في اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب في مصرع جاره مدير البنك نتيجة عقر كلب له.