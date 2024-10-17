619 مليون جنيه استثمارات.. القابضة للكهرباء تعتمد ميزانية 2024 بجنوب الدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

اعتمدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للعام المالى 2023/2024، وأشادت الجمعية العمومية بمستوي الأداء الفني والمالي والتجاري والاداري الذى عكسته بنود الميزانية .

واستعرض المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ابرز ما جاء بميزانية الشركة خلال العام المالي 2023 / 2024 وهي:-

الاستثمارات المنفذة

بلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2023 / 2024 مبلغ 619.023 مليون جنيه

▪ الحمل الأقصى

بلغ الحمل الأقصى 2544.2 ميجا وات خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 2425.5 ميجاوات خلال العام المالي 2022 /2023 بزيادة قدرها 118.7 ميجاوات بنسبة 4.89% بينما كان الحمل الأقصى المستهدف بالموازنة 2501.18 ميجاوات

▪ الفقد

بلغت نسبة الفقد 19.26% خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 19.77 %

خلال العام المالي 2022 / 2023 علما بان انخفاض الفقد بنسبة 0.51 % عن العام السابق .

▪ الصيانة

* محولات التوزيع بنسبة تنفيذ 89.5% .

* موزعات الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ 96.15% .

* الخطوط الهوائية جهد متوسط بنسبة تنفيذ 90.73%

* أكشاك سكاكين الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ 92.68 %

* الخطوط الهوائية جهد بنسبة تنفيذ 89.59 %

▪ الاجراءات التي تم اتخاذها لاستقرار التغذية الكهربائية :-

* تحليل الأعطال لكل من شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض شهريا للوقوف على الأسباب الفعلية والحقيقية لتقليل الأعطال ووضع الحلول المناسبة لتلافى مسببات الأعطال بجميع مكونات الشبكة ومتابعة التنفيذ 0

* التنسيق مع المحليات وشركات المياه والغاز الطبيعي والتليفونات والطرق لتلافى الأعطال الناتجة عن الحفر العشوائي للكابلات (عمل محاضر انضماميه مشتركة) 0

* تنفيذ برنامج المسح الخطى المترجل والحراري لمهمات الشبكة باستخدام الكاميرات الحرارية على الجهدين ( متوسط – منخفض) ومعالجة النقاط الساخنة التي تم اكتشافها لمنع حدوث أعطال 0

* تنفيذ برامج الصيانة طبقا لنماذجMPIS)) لتلافى حدوث الأعطال وتقليل زمن فصل الصيانة المبرمجة .

▪ معدلات الأعطال

* انخفض عدد الانقطاع لكل مشترك SAIFI ) ( الغير مبرمج الى 0.33 مقابل 0.35 عام 2022/2023 كما انخفض زمن الانقطاع لكل مشترك (SAIDI) الغير مبرمج الى 27.62 دقيقة مقابل 30.15 دقيقة عام 2022/2023.

* انخفض معدل الأعطال للخطوط الهوائية للجهد المتوسط من 2.051 إلى 1.221 ( عطل لكل100كم).

* انخفض معدل الأعطال للخطوط الهوائية للجهد المنخفض من 17.862 إلى 17.657( عطل لكل100كم).

▪ المتأخرات

* بلغت المتأخرات في 30 / 6 / 2024 مبلغ 3786.442 مليون جنيه مقابل 4021.068 مليون جنيه في 30 / 6 / 2023 بنقص قدره 234.626 مليون جنيه .

▪ تطوير مراكز خدمة العملاء

-تطوير برنامج خدمة العملاء بكافة فروع الشركة لتطبيق منظومة الشباك الواحد وقياس مؤشرات الأداء وجارى التكامل مع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

-تطوير مراكز خدمة المواطنين بالفروع وتزويدها بالأثاث اللازم وبأجهزة حاسب آلي عليها كافة البرامج اللازمة لأداء جميع خدمات العملاء.

-دعم مكاتب خدمة المواطنين بالعناصر الفنية والتجارية لبحث شكاوى المواطنين.

-تطوير مركز تهيئة العدادات بالشركة لتصل طاقته الانتاجية الي 3300 عداد يوميا وكذلك تجهيز

عدد 2 سيارة متنقلة لتهيئة العدادات بالفروع ومشاركتها في أداء خدمات الشحن مما ساهم في القضاء على قوائم انتظار العدادات بفروع قطاعات التوزيع وكذلك القضاء على طوابير الانتظار على منافذ خدمة العملاء.

- ربط نظام تهيئة العدادات بخدمة العملاء مما أدى الى سرعة انهاء دورة تركيب العداد مع الحفاظ على أولوية التقديم للتركيب وحوكمة دورة تركيب العدادات الجديدة وعدادات المنصة والاحلال.

- تم عمل أرشفة الكترونية لجميع ملفات كبار المشتركين والتي يمكن الرجوع اليها لاستخراج البيانات المطلوبة للعملاء وجارى أيضا عمل أرشفة لملفات باقي المشتركين (صغار المشتركين) .

▪ عدد المشتركين

عدد المشتركين فى 30/6/2024 5.399 مليون مشترك

عدد المشتركين فى 30/6/2023 5.315 مليون مشترك