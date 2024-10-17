مصدر يكشف حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر وبرامج العمرة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، حقيقة زيادة أسعار تذاكر طيران سفر المعتمرين وبرامج العمرة 20240

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه حتى اللحظة الحالية لا توجد أي زيادة في سعر تذاكر العمرة لعام 2024، وتتعامل الشركات بالأسعار القديمة، وهي:

تذكرة طيران القاهرة - جدة ذهاب: 11 ألف جنيه.تذكرة طيران جدة - القاهرة عودة: 11 ألفا و500 جنيه.

وأوضح المصدر أنه حتى الآن لا توجد أي زيادة جديدة سواء في برامج العمرة 2024 أو أسعار تذاكر الطيران، ولكن هناك مستند تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى وجود زيادة في أسعار تذاكر الطيران، بدءًا من نوفمبر المقبل، قد تصل إلى 30%.

وشدد المصدر، على أهمية متابعة مثل هذه المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، تجنبًا للشائعات.

يذكر أن ضوابط العمرة 2024، تشترط إقامة المعتمرين في أماكن معتمدة من السلطات السعودية، على أن لا تزيد المسافة عن 3000 متر من الحرم المكي. وفي حال تجاوزت المسافة 1250 مترًا، يجب على الشركة توفير وسائل نقل للمعتمرين، أما في المدينة المنورة، فيجب أن تكون الفنادق قريبة من الحرم النبوي ولا تتجاوز 800 متر.

كما فرضت الضوابط وجود مشرفين سياحيين مع كل مجموعة من المعتمرين، بحيث يتم توفير مشرف لكل 50 معتمرًا، لضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة، ومن الضروري أيضًا رفع صورة جواز سفر المشرف مع تأكيد مرافقة المشرف للمعتمرين طوال الرحلة.

ومن بين النقاط الهامة في ضوابط العمرة 2024، إعادة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية وفقًا لمعايير فنية تشمل نوع المركبات السياحية المستخدمة وسلامتها، مع التأكيد على عدم استخدام سيارات يقل موديلها عن عام 2020.

كما تم إلزام شركات السياحة بتسجيل جميع بيانات المعتمرين على البوابة المصرية للعمرة، وضمان إرسال تفاصيل برنامج العمرة عبر الرسائل النصية لتحقيق الشفافية.

وفي إطار مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية، حذرت الوزارة من التعامل مع شركات غير مرخصة، وأكدت أن تنظيم رحلات العمرة 2024 يقتصر على الشركات المعتمدة فقط، وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021.

وتشدد الضوابط أيضًا على ضرورة تحصيل رسوم العمرة بالجنيه المصري والالتزام بالإجراءات الصحية الصادرة عن السلطات المصرية والسعودية، لضمان سلامة المعتمرين خلال الموسم الجديد.

ومن بين النقاط الهامة في ضوابط العمرة 2024، إعادة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية وفقًا لمعايير فنية صارمة تشمل نوع المركبات السياحية المستخدمة وسلامتها، مع التشديد على عدم استخدام سيارات يقل موديلها عن عام 2020.

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