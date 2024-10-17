"الإنتاج الحربي": حريصون على توفير وظائف لخريجي المنشآت التعليمية التابعة للوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة على توفير فرص عمل لخريجي المنشآت التعليمية التابعة للوزارة، من خلال إجراء متابعة دورية؛ للتعرف على احتياجات الشركات الصناعية ومتطلبات سوق العمل؛ وذلك في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى.

وأوضح بكر- بحسب بيان، اليوم، أن وفدا من قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي شارك بمراسم التحاق 50 من خريجي المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب للعمل بشركة (كونتراك) "إحدى شركات مجموعة أوراسكوم"؛ بمناسبة بدء البرنامج التأهيلي للمُعيّنين الجدد.

وأشار إلى أن رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والإدارة الاستراتيجية الدكتور محمد توفيق، أكد في كلمته التي ألقاها نيابةً عن رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى، أن قطاع التدريب يقوم بتوفير احتياجات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها وكذا شركات القطاع الخاص من العمالة المدربة الماهرة والمتخصصة، ويعمل على فتح مجالات عمل جديدة أمام خريجي المنشآت التعليمية التابعة.

ولفت الدكتور محمد توفيق إلى حرص قطاع التدريب على المساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي من بين محاورها محور التعليم والتدريب، موجها الدعوة لمسئولي شركة (كونتراك) لزيارة قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي؛ للتعرف على الإمكانيات التدريبية والخبرات البشرية بالقطاع ودراسة أوجه التعاون المستقبلية.

وفي السياق.. أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن ممثلي (كونتراك) أعربوا عن اعتزازهم بالتعاون المثمر مع الوزارة، حيث أشاد رئيس قطاع الموارد البشرية بـ (كونتراك) الدكتور طارق ماهر فوزي، بالمستوى المتميز لخريجي المنشآت التعليمية التابعة للإنتاج الحربي، فيما يتعلق بالمستوى المهني والانضباط والمهارات الشخصية، وذلك خلال كلمة ألقاها نيابةً عن المدير التنفيذي للشركة، ولفت إلى أنه قد التحق للعمل في (كونتراك) خلال الفترة السابقة عدد خمس دفعات من خريجي المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب، وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة.