شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 2367 شهيدا و11088 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على لبنان وصل إلى 2367 شهيدا و11088 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

بدورها، أكدت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين "ريما جاموس إمسيس" أن ربع لبنان يخضع لأوامر إخلاء عسكرية إسرائيلية بعد أن صدرت الأوامر بإخلاء 20 قرية فى الجنوب، وأشارت إلى إن العديد من العائلات تفر إلى الأماكن العامة المفتوحة، يائسة للهروب من القنابل، ولكنها تكافح من أجل إيجاد مأوى.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "إمسيس" إن أكثر من 283 ألف شخص فروا إلى سوريا، 70 في المائة منهم سوريون. وأضافت: "يعود العديد من السوريين إلى الأماكن التي فروا منها قبل سنوات، غير متأكدين مما سيجدونه وبموارد ضئيلة. وفي الأماكن التي دمرت فيها منازلهم، يتم إيواء السوريين من قبل أقارب أو أصدقاء، وهم أنفسهم يكافحون. ويقيم اللبنانيون بشكل أساسي مع أقارب أو عائلات سورية سخية، مع وجود عدد قليل في مراكز الاستضافة."

وقالت المديرة الإقليمية إن المفوضية وشركاءها يقدمون المساعدة الطبية والقانونية، وينقلون الأسر الأكثر ضعفا من المعابر الحدودية إلى وجهاتهم ويدعمون مراكز الاستضافة، وأشارت إلى وصول قافلة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ـ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ـ مكونة من 12 شاحنة تحمل مساعدات حيوية إلى قريتي مرجعيون والقليعة في جنوب لبنان.