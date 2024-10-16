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مصر والسعودية تؤكدان مواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 07:45 م

نشر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بيانًا مشتركًا فى ختام زيارة رئيس مجلس الوزراء الأمير لجمهورية مصر العربية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية رئيس مجلس الوزراء، الذي حل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر. حيث اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها.

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