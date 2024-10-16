جوزي ضربني وحلق شعري بـ"السكين".. ماذا قالت "دنيا" في محضر الشرطة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

حصل "الخليج 365" على نص التحقيقات في اتهام "حداد" بضرب وسحل زوجته، وتمزيق شعرها بسلاح أبيض وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

وقالت الزوجة المجني عليها "دنيا" في المحضر رقم 20150 جنح العجوزة لسنة 2024 فور وصولها إلى قسم شرطة العجوزة إنها تتضرر من زوجها "أيمن"، وذلك لقيامه بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث إصابتها وحضرت لاتخاذ اللازم قانونيا ضده وورد التقرير الطبي والصادر من مستشفى العجوزه بتاريخ ۹/۱۰/۳۰۳٤، والذي يفيد بوجود جرح قطعي غائر بالرأس طوله حوالي سبعة سم وتم عمل غرز داخل المستشفى وجرح سطحي باليد اليمنى طوله حوالي ثلاثة سم وجرح بالساق اليسرى، وجرح سطحي آخر بالرأس وكدمات وخدوش متفرقه بكامل الجسم.

وإلى نص التحقيقات:

الاسم: دنيا.م.م ربة منزل

س- ما تفصيلات بلاغك؟

ج: كما جاء بصدر المحضر.

س- متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل حوالي الساعة الرابعة عصرا بشارع جامع حجاج أرض اللواء العجوزة.

س- أمام من حدث ذلك؟

ج: أمام جميع الناس بالشارع.

س- بماذا تتهم المشكو في حقه؟

ج: أيوه اتهم المشكو في حقه بالتعدي عليا بالضرب وأحداث إصابتي.

س- هل يوجد بك إصابات، ومن محدثها، وبأي شيء أحدثها؟

ج: أيوه واللي أحدثها المشكو في حقه وضربني بآله حادة (سكـ.ـين) وأحدثت إصابتي كما بالتقرير.

س- وما سبب تعدي المشكو في حقه عليك؟

ج: لوجود خلافات زوجية بيننا.

س- وما هو اسم وعنوان المشكو في حقه؟

ج: اسمه "أیمن"، ومقيم أرض اللواء العجوزة.

س- ما نوع الضرر الواقع عليك؟

ج: هو قيام المشكو في حقه بالتعدي عليا بالضرب وإحداث إصابتي.

س- وما صلتك بالمشكو في حقه؟

ج: هو زوجي.

س- هل انتي مسئوله عن صحة أقوالك؟

ج: أیوه.

س- ما قصدك من بلاغك؟

اتخاذ اللازم قانونا ضده وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لى مره أخرى وأنا معايا فيديو بالواقعة وهو بيتعدى عليا وبيحلقلي شعري بالسكـ.ـين.

س- هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا

يذكر أن أجهزة وزارة الداخلية كانت كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على إحدى السيدات بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الاثنين، إنه في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض، ويقوم بالتعدي على إحدى السيدات محدثاً إصابتها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وأضافت، أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة من السيدة المشار إليها بقيام زوجها بالتعدي عليها على النحو المشار إليه محدثاً إصابتها بجروح متفرقة بالجسم.