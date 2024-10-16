النيابة: سائق أتوبيس الجلالة يتعاطى مخدر المورفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أوضحت النيابة العامة، خلال تحقيقاتها الموسعة في حادث انقلاب أتوبيس يقل طلاب جامعة الجلالة، والذي أسفر عن وفاة 12 طالبًا وإصابة 29 آخرين، ثبوت تعاطي سائق الحافلة جوهر المورفين المخدر.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم، إنه استكمالًا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة، والذي أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين.

وأمرت النيابة العامة بعرض سائق الحافلة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له؛ لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال وقوع الحادث.

وثبت بالتقرير الفني إيجابية العينة المأخوذة منه لجوهر المورفين المخدر، وجارٍ استكمال التحقيقات.