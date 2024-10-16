ضرب رأسها في الحائط.. المؤبد لـ عامل أنهى حياة ابنته بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، عامل يدعى "أحمد. ع" وشهرته "عقبية" بالسجن المؤبد وقضت بالسجن عامين لزوجته في اتهامهما بإنهاء حياة ابنتهما في منطقة حدائق القبة إثر التعدي عليها بالضرب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علاوة وعضوية المستشارين خالد أحمد سلامة، ومحمد فتحي.

كانت النيابة العامة اتهمت "أحمد.ع" وزوجته "شيماء. م"، بأنهما في 13 ديسمبر 2022 بدائرة قسم حدائق القبة، أقدم المتهم الأول على قتل ابنته الطفلة "شمس"، عمدا من غير سبق الإصرار وذلك بأن أمسك بها و(ضرب رأسها في الحائط).

بينما ألقت المتهمة الثانية "والدة الطفلة القتيلة"، الجثة في المنطقة الزراعية بمنطقة عزبة الثمانين في مركز قليوب مع عدم إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة.