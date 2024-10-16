مدبولي يكشف حقيقة بيع المطارات ضمن مشروع الطروحات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول إمكانية بيع المطارات ضمن مشروع الطروحات الحكومية، موضحًا أن المطارات تعتبر مرافق عامة مملوكة للدولة، وأي مشروعات تتعلق بها تركز على التطوير والإدارة والتشغيل فقط، دون النية لبيعها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مفهوم الإدارة والتشغيل لا يعني البيع، بل يتعلق بإدارة الأنشطة التجارية داخل المطارات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي لتطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية، وزيادة طاقتها الاستيعابية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأوضح رئيس الوزراء أن إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات يعد ضرورة حتمية للارتقاء بالمنظومة، إذ يسهم في تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، ويخفف الأعباء المالية عن الدولة، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص ستساهم في نقل الخبرات المختلفة وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجودة في الخدمات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين من الخارج حققت رقمًا قياسيًا خلال الشهر الماضي، حيث وصلت إلى 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن هذه التحويلات تمثل دعمًا قويًا للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنها تلعب دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة، وتُعد من العناصر الأساسية التي تسهم في تقوية الاقتصاد وتعزيز النمو.