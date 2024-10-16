شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط لـ"الخليج 365": لدينا 3 مجموعات وزارية وندعم ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن اليوم أصبح لدينا ثلاث مجموعات وزارية، وهم مجموعة التنمية البشرية، ومجموعة التنمية الصناعية، ويمكن مؤخرا تم إضافة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لأهميتها.



الزميلة هند مختار

وتابعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى، ردا على سؤال الزميلة هند مختار مدير تحرير الخليج 365 ومسئولة ملف مجلس الوزراء، أن أول اجتماع تم فى هذه المجموعة علمنا ما المتوقع منها، وكان هناك أكثر من لقاء سابق مع رواد الأعمال المختلفين، وما نريده هو أن يكون هناك تكامل ما بين المبادرات الحكومية فى هذا المجال، وستجدون أن هناك العديد من الوزارات المختلفة بأكثر من ألية وأكثر من مبادرة خاصة بريادة الأعمال، نريد كل هذا أن يكون متسق حتى لا يكون هناك مبادرات متكررة.وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هناك الكثير من الدراسات على معرفة السبل فى تعزيز وجودهم فى الوقت الحالي، الأمر الأخر وهو الأهم، "ازاى نقدر نكثف من التكنولوجيا لانه يمكن كله بيقول أن فى حاجة أسمها الفخ للدول متوسطة الدخل، ونقدر نطلع من هذا الفخ بالتكنولوجيا وبريادة الاعمال وبالبحث العلمي، هذا هو الأساس اللى عندنا فى الوقت الحالي".

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أنه فى الحقيقة الكثير من هذه الشركات فى مصر تستطيع أن تنطلق هنا وبعدين تذهب إلى بلاد أخرى، والهدف أن كيف نستطيع أن نشجعهم ليس فقط على الاستمرار ولكن أيضا شركات مع رواد أعمال فى بلاد أخرى، ونتائج هذه المجموعات ستكون متاحة.